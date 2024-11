Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2024 in DIRETTA: Verstappen e Sainz fuori in Q2! Che occasione per la McLaren

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.25! Qui davvero si riapre il Mondiale piloti! ‘Colpa’ di Stroll, che è andato in testacoda, si è fermato in pista e ha portato all’esposizione della BANDIERA ROSSA a 46? dal termine! 12.25 Attenzione che oraè 12°. E c’è bandiera gialla perché Stroll è fermo in pista! 12.24 Leclerc tira un sospiro di sollievo ed è 4°. Ma Norris si scuote ed è al comando! 12.23 Rischia il flop la Ferrari. Leclerc non si sta migliorando ed è 12°. Alonso sale in vetta con 0.144 su Piastri. 12.23 Norris si migliora e sale in terza posizione., ma non c’erano dubbi. Il problema è che Leclerc è 11° al momento. 12.21 Le condizioni della pista sono rimaste le medesime di prima dell’interruzione. Norris si lancia ora. 12.20 Riparte la Q2. Ultimi 5’51” da disputare. 12.