Ilrestodelcarlino.it - L’alluvione scalda le regionali: "Ss 67, vergogna senza fine": "Casse d’espansione in Emilia"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

tiene banco come argomento nella campagna elettorale per le(urne aperte domenica 17 e lunedì 18 novembre). Sia in chiave di ricostruzione, dopo i disastri dalla primavera 2023 a oggi. Sia in chiave di prevenzione. Il candidato consigliere del Pd, Daniele Valbonesi, torna a puntare il dito sulla situazione in cui versa della strada statale 67 ‘Tosco Romagnola’ dendola "unaper i cittadini della valle del Montone". Sono otto i sensi unici alternati, regolati da semaforo, che interessano l’arteria che collega Ravenna a Portico e al contoscano, con il passo del Muraglione. "Un vero supplizio quotidiano – attacca Valbonesi – per i cittadini e le cittadine di Dovadola, Rocca San Casciano, Portico, San Benedetto, Bocconi e le altre frazioni limitrofe". Lamentando poi come, delle otto interruzioni, solo in tre sia presente un cantiere.