Oasport.it - Fem van Empel in trionfo nella tripletta neerlandese agli Europei di ciclocross. Quarta Sara Casasola

Leggi tutto su Oasport.it

Non riesce il bis adi: la campionessa d’Italia dopo il bronzo agguantato in Francia l’anno scorso andava a caccia del secondo podio consecutivo a livello continentale. L’azzurra però si è dovuta accontentare di unapiazza comunque più che positiva in quel di Pontevedra. Dominio: i Paesi Bassi monopolizzano il podio in Spagna. A vincere è ovviamente l’atleta più attesa, Fem van: la ventiduenne trova il terzo titolo in tre anni imponendosi allo sprint sulla connazionale Ceylin del Carmen Alvarado. A completare la top-3 c’è la veterana Lucinda Brand, terza a 7”. Podio vicinissimo per, che ha chiusoa 10” al termine di una gara comunque eccellente, mentre la quinta piazza è andata alla francese Amandine Fouquenet. In casa azzurra tredicesima piazza per Francesca Baroni.