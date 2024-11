Lapresse.it - Caserta, rientrata a casa la coppia di neosposi

Leggi tutto su Lapresse.it

E’ladiche era irreperibile da martedì scorso, appena quattro giorni dopo il matrimonio civile avvenuto venerdì 25 novembre a Cesa, in provincia di. A lanciare un appello per la loro scomparsa era stato il sindaco dello stesso comune, Enzo Guida, che su Facebook ha pubblicato le foto con lanel giorno del rito civile. Cosa aveva detto il sindaco “Venerdì scorso (25 ottobre) – racconta Guida – li ho uniti in matrimonio, al comune, col rito civile, martedì sono scomparsi nel nulla. Si sono allontanati a piedi, senza lasciare tracce, lasciando due bambini adella nonna. Da qualche ora è partito l’avviso anche sui social, dopo la denuncia presentata dai familiari mercoledì mattina.