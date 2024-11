Quotidiano.net - Baldini, nato per correre: "Vinsi la Maratona ad Atene. E festeggiai con vino e salame"

Rabotti Quel giorno di vent’anni fa il suo orologio era in punto con la storia, ma Stefanonon si è fermato a una foto iconica, quella che lo immortala mentre taglia per primo il traguardo delladinei Giochi del 2004. ’La’per eccellenza, sul percorso del messaggero Fidippide, incaricato di portare nella capitale la notizia della vittoria nella battaglia contro i persiani nel 409 a.c.non si è fermato a quel 29 agosto del 2004 perché nel suo dna c’è la forza di una terra "che non ti fa mai stare fermo. E infatti a 53 anni ho mille progetti e mille idee"., ce ne racconti qualcuna, di queste idee. "Nascere e crescere nella Bassa di Reggio Emilia è stato un grande vantaggio. Quando ho smesso sognavo di produrre, vengo da una famiglia di agricoltori che ha sempre prodotto latte per il Parmigiano Reggiano.