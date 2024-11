Quotidiano.net - 'Violentata in centro a Firenze nella notte di Halloween'

Una ragazza di 26 anni sarebbe stataladineldi, presumibilmente in un bed & breakfast. La vittima, secondo le ricostruzioni, si sarebbe presentata all'alba di ieri all'ospedale di Careggi in stato di choc, raccontando quanto accaduto. Secondo la ricostruzione della giovane, di origine straniera, dopo aver trascorso la serata con delle amiche, avrebbe conosciuto un uomo in un localezona di via de' Neri, dietro piazza della Signoria. Non è chiaro se i due abbiano continuato a bere insieme, alla fine però avrebbe convinto la 26enne a seguirlo in una struttura ricettiva, dove si sarebbe consumata la violenza, come la ragazza ha poi raccontato ai medici che l'hanno visitata all'ospedale. A Careggi è scattato il codice rosa, la procedura riservata alle persone vittime di violenza.