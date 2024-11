Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2024 ore 09:30

Leggi tutto su Romadailynews.it

DEL 2 NOVEMBREORE 09.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE AL MOMENTO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA FLACCA, DOVE PER LAVORI IN CORSO, SI SONO FORMATE CODE TRA RIO CLARO E SPERLONGA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO CHE, PER CONSENTIRE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN PONTE, SONO ATTIVE MODIFICHE ALLASULLA VIA DEL MARE E SU VIA OSTIENSE: IN PARTICOLARE LA VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VITINIA E IL RACCORDO VERSO, VICEVERSA L’OSTIENSE È CHIUSA TRA IL RACCORDO E VITINIA VERSO OSTIA. INOLTRE, SU ENTRAMBE LE TRATTE È ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI DI PORTATA SUPERIORE ALLE 3 TONNELLATE E MEZZA.