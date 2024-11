Sport.quotidiano.net - Troppa Torres per la Pianese, a Sassari finisce 3-0

, 2 novembre 2024 – Si ferma ala striscia positiva della(3 vinte e 2 pari nelle ultime 5), sconfitta da un’ottimacon un passivo finale però un po’ troppo pesante per quello che si è visto in campo. Le zebrette infatti avevano iniziato piuttosto bene la sfida: al 4’ Odjer imbuca verso Mignani, la difesa sarda chiude. Fischnaller fa da sponda a Liviero che col destro calcia di prima intenzione, Boer compie un miracolo. L’estremo difensore non può però nulla sull’angolo seguente, quando Dametto raccoglie un pallone vagante in area e sigla l’1-0. Con il passare dei minuti i bianconeri conquistano campo e fiducia e al 34’ Frey tenta un’incursione in area ma viene fermato sul più bello da Dametto. Al 37’ Chesti lancia dalle retrovie a premiare la corsa di Mignani, contenuto però bene da Fabriani.