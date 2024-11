Calcionews24.com - Tomori Milan, futuro in bilico? Ci pensa ancora il top club, ecco la posizione del Diavolo

Leggi tutto su Calcionews24.com

(Calcionews24.com - sabato 2 novembre 2024)in rossonero inper il difensore? Ciil topladel. Le ultime Secondo quanto riportato da La Stampa, la Juve potrebbe bussare presto al calciomercato per sopperire all’assenza di Gleison Bremer in difesa. Senza Bremer la Juve è indifesa. Tah un’occasione per gennaio. Ildi intervenire sul mercato: anche Beukema e tra le