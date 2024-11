Ilfattoquotidiano.it - “Sevizie e lesioni sul figlio di 5 mesi mentre era ricoverato”, 22enne arrestato a Padova dalla Polizia

importanti e gravi suldi 5. Unè statoin flagranza aper maltrattamenti eaggravate,il piccolo si trovavanel reparto di pediatria dell’ospedale cittadino. In ospedale lo avevano portato i genitori, residenti in provincia di Vicenza, già in condizioni gravi. Le condizioni del piccolo e leriscontrate hanno immediatamente messo in allarme i sanitari che hanno segnalato il caso. Inoltre il bimbo, ormai in ospedale e curato, è era peggiorato. A questo punto le indagini degli investigatori della Squadra mobile hanno confermato che durante l’orario di visita nel reparto, quando il padre era sicuro di essere solo e non visto da medici e infermieri, compivaed atti violenti nei confronti del bimbo, provocandogligravi con conseguente peggioramento delle sue condizioni di salute.