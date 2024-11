361magazine.com - Sanremo 2025, è tutto pronto per l’annuncio dei Big in gara

Leggi tutto su 361magazine.com

, si lavora dietro le quinte per la realizzazione della kermesse condotta da Carlo Conti che darà a brevedei Big in. Ecco quandoaprirà i battenti il prossimo mese di febbraio e vedrà alla guida della kermesse Carlo Conti che a breve annuncerà i Big in. Infatti, come ha svelato Davide Maggio, Conti daràil prossimo 2 dicembre in diretta al TG1. Tra un mese si conosceranno i nomi dei Big indel 75° Festival diche andrà in onda dall’11 al 15 febbraio. Leggi anche–> Tale e Quale show, chi ha vinto la settima puntata. La classifica Tutti gli annunci che riguardano il Festival, proprio come accadeva con Amadeus, saranno dati in diretta durante il telegiornale di RaiUno.