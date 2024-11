Ilrestodelcarlino.it - Raccolta differenziata in centro, un anno dopo: "Aumenteremo i servizi ad hoc per le attività"

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Dai cassonetti classici a quelli nuovi, con bocche più piccole pensate per quantitativi più limitati di rifiuti e soprattutto l’indifferenziato che si apre solo con la tessera smeraldo. È passato circa un(era il 16 ottobre 2023) dalla ’rivoluzione’ dellainstorico, ultimo step di un percorso di cambiamento in tutto il territorio comunale iniziato nel 2019. Ed è ora di tirare le fila con Roberto Savini, area manager di Hera a Ravenna, che non vuole però fornire dati circa l’andamento delo. Savini, ilè stata la zona più critica per la partenza del nuovoo. Qual è il giudizio, a undi distanza? "Lo avevamo detto già presentando le novità che unacosì spinta nelstorico di Ravenna avrebbe comportato delle difficoltà. È anche il motivo per cui avevamo lasciato questa zona per ultima.