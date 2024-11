Cultweb.it - Perché il 2 novembre si festeggiano i defunti?

Un ruolo fondamentale nella definizione della data del 2si deve a Sant’Odilone, abate benedettino di Cluny. Fu proprio lui, nel 998, a introdurre la consuetudine di celebrare una messa in suffragio di tutti i fedeli. La scelta di questa data, però, non è stata casuale, ma si inserisce in un contesto più ampio di riforme liturgiche e di rinnovamento della vita monastica, sottolineando la continuità tra la vita terrena e quella eterna, e il legame indissolubile che unisce i santi e i. Per questo motivo è stato scelto proprio il giorno successivo alla festa di Tutti i Santi che cade il 1. Rappresentazione di uno scheletro per la feste dei morti in Messico – Fonte: PixabayPrima dell’intervento della Chiesa, però, è giusto ricordare che il culto deiè sempre stato rispettato anche nella cultura pagana.