Ilrestodelcarlino.it - Occhi a Muraglia. Domani big match a Montecalvo

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Cinque gli anticipi odierni nel campionato di Prima categoria (girone A). Su tutti i campi si gioca alle ore 14,30. Questo il programma.– Tavernelle. "Sarà una partita fondamentale per il nostro cammino, sicuramente non facile", dice il direttore sportivo del Tavernelle Gabriele Pierini. Nuova Real Metauro- Falco Acqualagna; Osteria Nuova- Pantano calcio; Real Altofoglia- Csi Delfino Fano; Viridissima Apecchio- Maior.si giocano le tre partite rimaste, tra queste spicca iltra l’Avis- San Costanzo, ovvero la seconda in graduatoria contro la capolista, divisi da 1 punto. Una gara importante per chi riuscirà tra le due a incamerare i 3 punti soprattutto dal punto di vista del morale. Audax Calcio Piobbico- Atletico Mondolfo1952, anche qui si incontrano due club che puntano in alto. Peglio- Mercatellese. Campanile molto sentito da ambo le parti.