Cityrumors.it - Il Bayesian e la morte di Lynch: ecco documenti top-secret

Leggi tutto su Cityrumors.it

Da quanto è successa la tragedia della barca affondata sono tante le voci che si susseguono e tante alimentano il giallo Una tragedia che non ha ancora un nome, un cognome e soprattutto un colpevole. Si scava nei, in tutti i reperti che giacciono in fondo al mare per cercare di dare una spiegazione a quanto è successo ale per cercare di capire ladelle sette persone. Ilè ancora pieno di misteri e situazioni che tanti vorrebbero scoprire (Ansa Foto) Cityrumors.itLa tragedia della barca dove è morto uno dei personaggi più conosciuti nel mondo delle spie fa ancora parlare tanto. La domanda che tanti si pongono è se si tratta di uh errore umano oppure ci sono stati dei problemi strutturali dello yacht che hanno fatto in modo che ilaffondasse lo scorso agosto vicino Palermo. In quel tragico evento sonosette persone.