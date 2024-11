Anteprima24.it - Ieri in Campania: sassi dal cavalcavia sulla A1, identificati 4 minorenni. Centauro perde la vita nel salernitano

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, venerdì 1 novembre 2024. Avellino – Non solo furti nelle abitazioni, una banda spregiudicata di malvimenti ha preso di mira anche alcune aziende irpina, come il caso della Prosciutteria Ciarcia di Venticano, mentre un nuovo colpo nell’abitazione di famiglia di Michelangelo Ciarcia questa volta è stato sventato grazie al suono dell’allarme. (LEGGI QUI) Benevento – Un centuaro è rimasto ferito fortunatamente in condizioni non grave questo pomeriggio tra Morcone e Bocca della Selva. L’uomo, per cause in corso d’accertamento da parte dei Carabindella Compagnia di Cerreto Sannita, è andato a sbattere contro un guardarail.