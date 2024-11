Firenze 26enne stuprata in albergo nella notte di Halloween

Leggi tutto su Open.online

(Open.online - sabato 2 novembre 2024) Era uscita con alcune amiche per festeggiare, ma più tardi la sua compagnia aveva deciso di tornare a casa. Lei era stata avvicinata da un giovane in un locale del centro storico die così la serata era proseguita, forse con qualche bicchiere. Il ragazzo l’avrebbe convinta a seguirlostruttura ricettiva dove dormiva e qui sarebbe avvenuta la violenza sessuale. Questa è la ricostruzione fornita da unaai medici dell’ospedale Carreggi come riporta il Corriere. Le indagini sono in corso. Le indagini Gli investigatori devono ancora sentire la ragazza vittima delle violenze in quanto non si trova ancora nello stato fisico ideale per rispondere alle domande degli inquirenti e per rivivere gli abusi dellatra giovedì e venerdì. Inoltre, si attendono gli esami sul tasso alcolico.