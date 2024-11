Spettacolo.periodicodaily.com - Carlotta Sillano presenta “Moderata Fonte”

” è il singolo diche rapun viaggio nell’avventura della conoscenza, ispirandosi all’immagine contemporanea della poetessa cinquecentesca Modesta Pozzi de’Zorzi, conosciuta con il nome di. Nuovo Singolo esce con il videoclip di “” Disponibile da venerdì 1 novembre,è il nuovo singolo di, accompagnato da un videoclip che puoi guardare al seguente link: Guarda il video. Questo brano anticipa l’uscita del suo primo album in italiano, Nella natura vuota dei simboli appassiti, previsto per venerdì 15 novembre sotto l’etichetta Incipit Records/Egea e prodotto da Taketo Gohara, noto per il suo lavoro con artisti come Vinicio Capossela, Mauro Pagani, Elisa, Verdena e molti altri.