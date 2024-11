Sport.quotidiano.net - Carica Hokkaido, non vuole più fermarsi. A Crema per restare nel gruppetto di testa

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

L’appetito vien mangiando. L’Bologna ha stupito tutti al pronti via della stagione di serie B maschile: vittoria esterna a Cazzago all’esordio e bis concesso con Montichiari alla prima della classifica, piegando una formazione nel gruppo delle capoliste dopo le prime due giornate: era tutto fuorché scontato un approccio così aggressivo e convincente da parte di una squadra che si affaccia con un gruppo di ragazzi in buona parte provenienti al settore giovanile a un campionato nazionale. L’, insomma,giocarsi il ruolo di sorpresa del campionato e per riuscirci cerca il terzo successo consecutivo. Ci proverà alle 18,30 a, contro i padroni di casa dell’Imecon, quart’ultima in classifica, a quota 2 punti, frutto di una vittoria al tiebreak.