Cambiamento climatico e allergia, perché sono così collegati e cosa dovremmo sapere

Leggi tutto su Quotidiano.net

(Quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) Alcuni soggetti potrebbero avere avuto la sensazione, negli ultimi anni, che i propri sintomi primaverili tipici come occhi pruriginosi, naso che cola e starnuti durassero più a lungo e che fossero più intensi. A quanto pare, non si tratta di una semplice percezione del tutto soggettiva, quanto piuttosto dell’effetto diretto di una natura che sta cambiando. A confermarlostati alcuni studi recenti che hanno messo in relazione le allergie con i cambiamenti climatici in atto. Aumento delle allergie Nel 2021, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 1 adulto su 4 e 1 bambino su 5 — oltre 80 milioni di persone — nei soli Stati Uniti avevano riportato di soffrire di allergie stagionali di qualche tipo.