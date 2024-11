Ilnapolista.it - Adani: «Conte guida con il joystick e il Napoli ha voglia di farsi guidare da lui»

Leggi tutto su Ilnapolista.it

Leleal Podcast “Viva El Futbol” ha commentato la partita tra Milan e, contrapponendo le due squadre e mettendo in risalto il lavoro mentale e identitario cheha fatto sulla sua squadra. Le parole di«Io credo che la forza di Fonseca non sia contrapporsi all’avversario, la contrapposizione la trova giocando. Lui ha un’identità calcistica offensiva e trova l’equilibrio forzando tanti giocatori sopra la linea della palla, cercando di fare calcio col pallone, non con il pallone agli avversari. Ha un credo, un’identità, che secondo me in questo momento è instabile. La differenza tra le due squadre che hanno giocato: una squadra ha stima e autostima, l’altra non ha nemmeno la stima dell’ambiente. Ilha la stima dell’ambiente, il Milan no. L’autostima del gruppoè nettamente più alta dell’autostima del gruppo Milan.