WEC Porsche ad un passo dal titolo Ferrari prova l’impresa in 8h Bahrain

Bahrain. Cala il sipario su un Mondiale ricco di emozioni che solamente nell'evento conclusivo assegnerà il titolo piloti e costruttori nella classe regina. Porsche è favorita in ogni graduatoria dopo l'affermazione in occasione della 6h del Fuji. Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer sono al comando con la 963 ufficiale n. 6 con 150p all'attivo contro i 115p dell'equipaggio n. 50 della Ferrari di Antonio Fuoco /Miguel Molina / Nicklas Nielsen ed i 113p della Toyota n. 7 di Nick De Vries/Kamui Kobayashi. I giapponesi sono molto più vicini a Porsche nella classifica costruttori, Toyota GR vanta infatti 151p contro i 161p del brand di Stoccarda. Più indietro Ferrari che vanta 134 punti dopo sette avvincenti appuntamenti da marzo ad oggi.

