Calcionews24.com - Voti Como Lazio: l’errore di Braunoder, la comica di Dossena e quanto funzionano Castellanos e Pedro

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Calcionews24.com: Idella sfida di campionato tra, terminata 5-1 per gli ospiti trascinati da uno straripanteAl cospetto di un 5-1 a favore delladi Marco Baroni, ovviamente non può che esserci un’esaltazione dell’attacco a sua disposizione e una mortificazione della difesa di Cesc Fabregas, crollata come mai era successo