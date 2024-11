Volterra, ladro seriale denunciato due volte nella stessa mattinata (Di venerdì 1 novembre 2024) volterra (Pisa), 1 novembre 2024 – Due furti messi a segno a volterra dallo stesso uomo nell’arco di poche ore: prima in un centro estetico, poi il furto di un’auto. Per questo un ladro seriale è stato denunciato. I Carabinieri della Stazione di volterra, nella giornata di ieri, 31 ottobre al termine delle indagini scaturite dal furto di un’auto, avvenuto alle prime luci dell’alba del 28 ottobre, sono riusciti a risalire al presunto autore nel reato. Nello specifico, l’uomo, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche, approfittando delle chiavi inserite nel quadro, si era impossessato di un’auto parcheggiata nel centro di volterra per poi abbandonarla dopo alcune ore nel territorio di Firenze Castello. Lanazione.it - Volterra, ladro seriale denunciato due volte nella stessa mattinata Leggi tutto su Lanazione.it (Di venerdì 1 novembre 2024)(Pisa), 1 novembre 2024 – Due furti messi a segno adallo stesso uomo nell’arco di poche ore: prima in un centro estetico, poi il furto di un’auto. Per questo unè stato. I Carabinieri della Stazione digiornata di ieri, 31 ottobre al termine delle indagini scaturite dal furto di un’auto, avvenuto alle prime luci dell’alba del 28 ottobre, sono riusciti a risalire al presunto autore nel reato. Nello specifico, l’uomo, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche, approfittando delle chiavi inserite nel quadro, si era impossessato di un’auto parcheggiata nel centro diper poi abbandonarla dopo alcune ore nel territorio di Firenze Castello.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:due volte nella stessa mattinata; Prima ruba un’auto, poi una cassetta coi soldi:fermato;bloccato prima del furto a Bologna; Beccatodi negozi; Approfondisci 🔍

Ladro seriale arrestato a Massa

(noitv.it)

é stato dunque nuovamente denunciato con un aggravamento della misura in atto. Ad insospettire i Carabinieri durante l’indagine relativa ai furti di agosto, é stato il modus operandi del ladro, ...

Catania, denunciato ladro specializzato in furti nei garage condominiali

(meridionews.it)

La polizia ha fermato un ladro seriale specializzato in furti nei ... Gli agenti si sono presentati presso la sua abitazione e lo hanno denunciato per furto aggravato.

Correggio: individuato e denunciato ladro seriale

(nextstopreggio.it)

I miliari avevano modo di appurare che il presunto ladro agiva sempre da solo e per lo più in orario ... ordine ai citati riferimenti normativi violati per la cui ipotesi veniva denunciato alla ...

Ladro seriale tradito dai tatuaggi

(rainews.it)

Sono stati i vistosi tatuaggi sul suo corpo a tradire un presunto ladro seriale, arrestato dai carabinieri ... dove si era introdotto con una complice, denunciata per tentato furto.