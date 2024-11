Venerdì 8 novembre, a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore senza il rispetto delle fasce di garanzia, in tutta la Toscana il servizio urbano ed extraurbano di Autolinee Toscane potrebbe subire sensibili ritardi o cancellazioni di corse. Lo sciopero è stato indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna a livello nazionale con adesione a livello regionale. Lo sciopero senza fasce di garanzia, l’ultimo di questo tipo risale a 19 anni fa, ha un impatto molto diverso rispetto ai precedenti finora avvenuti. Lanazione.it - Venerdì 8 stop ai mezzi. Autolinee Toscane senza fasce di garanzia Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it:8 novembre, a causa di uno sciopero nazionale di 24 oreil rispetto delledi, in tutta la Toscana il servizio urbano ed extraurbano dipotrebbe subire sensibili ritardi o cancellazioni di corse. Lo sciopero è stato indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna a livello nazionale con adesione a livello regionale. Lo scioperodi, l’ultimo di questo tipo risale a 19 anni fa, ha un impatto molto diverso rispetto ai precedenti finora avvenuti.

Venerdì 8 stop ai mezzi. Autolinee Toscane senza fasce di garanzia

Sciopero dei trasporti: l'8 novembre stop nazionale

Atap, sciopero dei trasporti: l'8 novembre stop ai bus per ventiquattro ore

Sciopero dei mezzi venerdì 8 novembre. Perché sarà diverso da tutti gli altri

