Valencia, i morti sono più di 200. E la Dana fa ancora paura: allerta rossa (Di venerdì 1 novembre 2024) Sale a 205 la conta delle vittime dell'alluvione che ha colpito Valencia: i vigili del fuoco hanno trovato numerose vittime all'interno di alcune auto bloccate dall'acqua.lungo un tunnel Ilgiornale.it - Valencia, i morti sono più di 200. E la Dana fa ancora paura: allerta rossa Leggi tutto su Ilgiornale.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Sale a 205 la conta delle vittime dell'alluvione che ha colpito: i vigili del fuoco hanno trovato numerose vittime all'interno di alcune auto bloccate dall'acqua.lungo un tunnel

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Disastro a, oltre 200e 120mila sfollati. Allarme meteo rosso a Huelva, in Andalusia - Alluvione in Spagna: allarme meteo rosso a Huelva, in Andalusia; Alluvione, oltre 200. In 360mila senz'acqua. Allerta rossa in Andalusia; Alluvione a, in Spagna ancorae dispersi: le news di oggi; In Spagna già 158 le vittime, si scava ancora nel fango. 'Decine di dispersi'; Alluvione a, ipiù di 150: “Come uno tsunami”;, ipiù di 200. E la Dana fa ancora paura: allerta rossa; Approfondisci 🔍

Valencia, i morti sono più di 200. E la Dana fa ancora paura: allerta rossa

(msn.com)

Sale a 205 la conta delle vittime dell'alluvione che ha colpito Valencia: i vigili del fuoco hanno trovato numerose vittime all'interno di alcune auto bloccate dall'acqua.lungo un tunnel ...

Valencia, piange 158 morti (ancora decine i dispersi). Polemica sui soccorsi, Sanchez: «Restate a casa»

(ilgazzettino.it)

L'alluvione a Valencia ha causato danni incredibili nei dintorni della città spagnola. Le piogge hanno generato blackout che hanno isolato 115mila persone, chiusure stradali e ...

Spagna. Valencia scava nel fango e piange 158 vittime: «Non abbiamo più nulla»

(msn.com)

Il bilancio dei morti è già salito a 158. Una quarantina di vittime sono state registrate ... automobili per le strade di Valencia - Reuters La politica cerca di affrontare il dramma e di disinnescare ...

Devastazione a Valencia . I morti superano quota 150: "Si scava senza sosta nel fango"

(msn.com)

Le autostrade vicino a Valencia sono cimiteri di corpi e lamiere ... quando il fiume sfondò gli argini provocando 400 morti. All’epoca quel corso d’acqua attraversava il cuore di Valencia. Ora non è ...