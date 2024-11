Leggo.it - Valencia, decine di corpi ancora sepolti: «È un'ecatombe». Il reportage del dolore: dove si faceva festa ora lacrime e morte Leggi tutto su Leggo.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Leggo.it: Il bilancio delle vittime nell'alluvione in Spagna è agghiacciante. L'ultimo aggiornamento ufficiale parla di almeno 158 morti confermati, ma si continuano a cercare dispersi, che a

Il bilancio delle vittime nell'alluvione in Spagna è agghiacciante. L'ultimo aggiornamento ufficiale parla di almeno 158 morti confermati, ma si continuano a cercare dispersi, che ...

Valencia devastata da Dana. Si cercano decine di dispersi, Guardia Civil nei centri commerciali dopo saccheggi

Alto (e ancora indeterminato) è il numero di dispersi soprattutto nella Regione di Valencia, ma anche in Andalusia e Castiglia ... delle autopsie e delle pratiche di identificazione dei corpi. Secondo ...

Cronaca meteo. Spagna, disastrosa alluvione a Valencia, almeno 158 vittime. Allerta rossa nella provincia di Castellon - Video

Caduti picchi di circa 350mm in solamente 4 ore, ma ora l'allerta rossa si sposta più a nord. AGGIORNAMENTO ORE 13. SITUAZIONE IN NETTO PEGGIORAMENTO SULLA PROVINCIA DI CASTELLON. Vige l'allerta rossa ...

Valencia alluvione oggi, almeno 62 morti e decine di dispersi. Sanchez: «L'emergenza non è ancora finita»

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia.