Torta di mele e zucca: la torta autunnale sofficissima! - La mia torta umida mele e zucca è un trionfo di profumi e sapori autunnali. Ha una resa imperiale, ed è golosissima. Frutta e ortaggi si fondono tra loro sprigionando un gusto paradisiaco. Allegra, piace moltissimo al piccolo di casa e io, da parte mia, so di offrirgli un dolce sano e genuino. Per prima cosa cuocio la zucca ben pulita in forno, poi la riduco in purea e inizio la preparazione vera e propria. Se non avete voglia di perdere troppo tempo, fatevela pulire e tagliare dal vostro verduriere di fiducia, oppure, cercate al supermercato quella già a pezzi, è comodissima. Con le dosi che vi indicherò e una tortiera piuttosto piccola, otterrete una torta altissima, perfetta per soddisfare 6 persone. Nutriente e ricca di principi benefici per la salute (dal betacarotene, alle fibre, dalla vitamina C al potassio), è perfetta a colazione, a merenda o a fine pasto.

