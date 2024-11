Spagna, il pericolo alluvioni si sposta alle isole Baleari: cancellati diversi voli all’aeroporto di Palma di Maiorca - La Dana, quel fenomeno metereologico che si è abbattuto sulla Regione di Valencia causando oltre 200 vittime, si sta spostando verso le isole Baleari. Diverse le allerte meteo diramate nell’arcipelago. Si prevede che le perturbazioni si intensifichino nelle prossime ore, mentre il servizio di emergenza regionale ha comunicato che la Dana ha fatto precipitare già «100 litri per metro quadro in un’ora nella zona ovest» dell’arcipelago. «Serve molta precauzione», si legge nella nota. A Maiorca, nel pomeriggio del primo novembre, ci sono state 14 segnalazioni di allagamenti di strade pubbliche, mentre il giornale Última Hora scrive che tre torrenti dell’isola «sono in procinto di straripare». La raccomandazione ai residenti è di restare in casa e salire, qualora possibile, ai piani alti degli edifici. Molti i voli cancellati all’aeroporto di Palma di Maiorca. Leggi tutto su Open.online (Open.online - venerdì 1 novembre 2024)- La Dana, quel fenomeno metereologico che si è abbattuto sulla Regione di Valencia causando oltre 200 vittime, si stando verso le. Diverse lerte meteo diramate nell’arcipelago. Si prevede che le perturbazioni si intensifichino nelle prossime ore, mentre il servizio di emergenza regionale ha comunicato che la Dana ha fatto precipitare già «100 litri per metro quadro in un’ora nella zona ovest» dell’arcipelago. «Serve molta precauzione», si legge nella nota. A, nel pomeriggio del primo novembre, ci sono state 14 segnalazioni di allagamenti di strade pubbliche, mentre il giornale Última Hora scrive che tre torrenti dell’isola «sono in procinto di straripare». La raccomandazione ai residenti è di restare in casa e salire, qualora possibile, ai piani alti degli edifici. Molti ididi

