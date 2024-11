Si conoscono su Tinder, si incontrano e lui la stupra in un vicolo (Di venerdì 1 novembre 2024) Avrebbe conosciuto un coetaneo sui social, tramite una app di incontri. Poi decidono di incontrarsi per conoscersi di persona e si danno appuntamento in un locale del centro storico di Perugia. Si siedono ai tavolini di un bar e lui va a prendere due cocktail. Dopo aver chiacchierato decidono di andare a fare due passi verso corso Garibaldi. A quel punto sarebbe stata stuprata in un vicolo. La 20enne, protagonista della brutta vicenda ha raccontato di aver urlato e chiesto aiuto, ma che nessuno sarebbe intervenuto. La ragazza, ancora sotto shock, ha inizialmente condiviso quanto accaduto con le amiche e successivamente con la famiglia, che l’ha incoraggiata a recarsi al pronto soccorso, dando così il via alle indagini. La ragazza ha confessato di essersi sentita confusa. Forse nel cocktail era stato versato qualcosa. Thesocialpost.it - Si conoscono su Tinder, si incontrano e lui la stupra in un vicolo Leggi tutto su Thesocialpost.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Avrebbe conosciuto un coetaneo sui social, tramite una app di incontri. Poi decidono di incontrarsi per conoscersi di persona e si danno appuntamento in un locale del centro storico di Perugia. Si siedono ai tavolini di un bar e lui va a prendere due cocktail. Dopo aver chiacchierato decidono di andare a fare due passi verso corso Garibaldi. A quel punto sarebbe statata in un. La 20enne, protagonista della brutta vicenda ha raccontato di aver urlato e chiesto aiuto, ma che nessuno sarebbe intervenuto. La ragazza, ancora sotto shock, ha inizialmente condiviso quanto accaduto con le amiche e successivamente con la famiglia, che l’ha incoraggiata a recarsi al pronto soccorso, dando così il via alle indagini. La ragazza ha confessato di essersi sentita confusa. Forse nel cocktail era stato versato qualcosa.

