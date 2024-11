Shein & Klarna, insieme a Pandenus presentano l’aperitivo che unisce stile e design - Il 14 e il 28 novembre, Shein e Klarna ti aspettano da Pandenus Mercato, in Brera per un’occasione imperdibile: esplorare la collezione Shein HOME e concederti una pausa dal ritmo quotidiano, tra un brindisi e la compagnia di persone speciali, offrendo l'opportunità di vivere il vero “Ape Milanotoday.it - Shein & Klarna, insieme a Pandenus presentano l’aperitivo che unisce stile e design Leggi tutto su Milanotoday.it (Milanotoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Il 14 e il 28 novembre,ti aspettano daMercato, in Brera per un’occasione imperdibile: esplorare la collezioneHOME e concederti una pausa dal ritmo quotidiano, tra un brindisi e la compagnia di persone speciali, offrendo l'opportunità di vivere il vero “Ape

