Scoprire la magia delle valli alpine. La tradizione dei mercatini di Natale si arricchisce di una nuova esperienza: il “Christmas Train”, un viaggio in treno che unisce le bellezze naturali e culturali della Val di Non e della Val di Sole, transitando attraverso le storiche città del Trentino. Questo evento si svolgerà nei quattro sabati dal 30 novembre al 21 dicembre, offrendo un’occasione imperdibile per vivere l’atmosfera natalizia in modo autentico. Un viaggio incantevole: il Christmas Train L’Azienda per il Turismo di Trento, insieme alle ApT locali, ha messo a punto questa iniziativa per richiamare sia il pubblico familiare che gli appassionati di tradizioni natalizie. Gaeta.it - Scopri il Natale tra la Val di Non e la Val di Sole: il Christmas Train da Trento Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Un evento emozionante si prepara ad animare il periodo natalizio in Trentino, regalando ai visitatori un’opportunità unica dire la magia delle valli alpine. La tradizione dei mercatini disi arricchisce di una nuova esperienza: il “”, un viaggio in treno che unisce le bellezze naturali e culturali della Val di Non e della Val di, transitando attraverso le storiche città del Trentino. Questo evento si svolgerà nei quattro sabati dal 30 novembre al 21 dicembre, offrendo un’occasione imperdibile per vivere l’atmosfera natalizia in modo autentico. Un viaggio incantevole: ilL’Azienda per il Turismo di, insieme alle ApT locali, ha messo a punto questa iniziativa per richiamare sia il pubblico familiare che gli appassionati di tradizioni natalizie.

Val di Non: dove i castelli incontrano il respiro delle fiabe ed il gusto il sapore della natura.

Scopri la Val di Non, un luogo fiabesco tra castelli e sapori autentici, dove storia e natura si incontrano per un'esperienza unica.

Christmas Train in Trentino: un viaggio unico tra castelli, presepi e mercatini

Un viaggio unico in Trentino tra i tesori natalizi: scopri castelli, presepi e mercatini a bordo di un treno speciale. Preparati a vivere un Natale da fiaba!

Trentino, parte il treno di Natale tra borghi, castelli, presepi e mercatini

Un viaggio ideale per le famiglie, ma non solo, che parte da Trento per immergersi nella magia delle valli alpine della Regione, la Val di Non e la Val di Sole.

Quest’anno la magia del Natale sale sul treno

Coniugare la passione di grandi e bambini per il Natale con l’uso ... che unisce Trento con la Val di Non e la Val di Sole condurrà i viaggiatori alla scoperta di manieri storici e luoghi ...