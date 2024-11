Napoli contro Inter, è questo il duello scudetto (Di venerdì 1 novembre 2024) Il turno infrasettimanale si conferma una mezza trappola. Almeno così è stato per la Juventus di Thiago Motta che si è fatta fermare in casa dal Parma perdendo terreno dal Napoli Ilmattino.it - Napoli contro Inter, è questo il duello scudetto Leggi tutto su Ilmattino.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Il turno infrasettimanale si conferma una mezza trappola. Almeno così è stato per la Juventus di Thiago Motta che si è fatta fermare in casa dal Parma perdendo terreno dal

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, è questo ilscudetto; Serie A: da Empoli e Milano segnali forti. Saràvs? L'analisi di Sergio Curcio.; De Biasi: “Prevedo unper lo scudetto. Gli azzurri hanno alternative importanti come Gilmour”; L’risponde alScudetto in quota, la Juve perde terreno; Thiago Motta:traper lo scudetto; Trevisani: “Scudetto? Per me è”; Approfondisci 🔍

Napoli contro Inter, è questo il duello scudetto

(ilmattino.it)

Il turno infrasettimanale si conferma una mezza trappola. Almeno così è stato per la Juventus di Thiago Motta che si è fatta fermare in casa dal Parma perdendo terreno dal ...

L'Inter risponde al Napoli: si profila un duello nelle quote scudetto. La Juve pareggia e perde terreno

(informazione.it)

Il Napoli chiama, l'Inter risponde. Sempre quattro i punti di distanza dopo il turno infrasettimanale, che ha visto la capolista stendere 2-0 il Milan e i nerazzurri espugnare Empoli. Come riporta Agi ...

Conte e Inzaghi, facce da scudetto: perché il duello fra Napoli e Inter sarà lungo

(msn.com)

Sciocchezze. Il suo Napoli ha un’identità forte. Come l’Inter della seconda stella. Il duello lungo fra Napoli e Inter Quest’anno, invece, la regina è più volubile e meno solida, soggetta a alti e ...

SERIE A - L'Inter risponde al Napoli: si profila un duello nelle quote scudetto, la Juventus pareggia e perde terreno

(napolimagazine.com)

Il Napoli chiama, l'Inter risponde. Sempre quattro i punti di distanza dopo il turno infrasettimanale, che ha visto la capolista stendere 2-0 il Milan e i nerazzurri espugnare Empoli. Come riporta Agi ...