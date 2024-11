MotoGp gli Organizzatori | Cancellato il Gp di Valencia Sede e data decise appena confermate

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) La decisione del Circo dellaè arrivata in questi minuti. Non si correrà a, a causa delle gradi inondazioni che hanno colpito la città. L’ultima consueta tappa del Motomondiale è stata cancellata. A breve, arriverà la nuova, con la, dell’ultima tappa del massimo campionato a due ruote. Tanti i piloti che hanno espresso il loro pensiero di non correre nella città spagnola. Tra di essi Bagnaia e Martin. Di seguito, il comunicato della– Fonte.com In seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona, laè al fianco della comunità di. I nostri cuori sono con tutti coloro che hanno sofferto delle perdite, anche di grande entità. Siamo stati in costante contatto con le autorità locali e il circuito per valutare al meglio come aiutare e procedere.