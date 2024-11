Liberoquotidiano.it - Migranti: Bonelli, 'Penitenziaria in container e Polizia in resort, follia Meloni da 10mln'

(Liberoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- Roma, 1 nov (Adnkronos) - "La Giorgia, che sbaglia i conti con la calcolatrice, è riuscita in Albania nell'impresa di mettere contro ladi Stato con la: 295 agenti delladi Stato alloggeranno in alberghi a 4-5 stelle, mentre i 46 agenti delladormiranno inprivi perfino dello spazzolone del water, secondo una loro denuncia". Lo dice Angelo. "In totale, quasi 350 agenti sono stati sottratti al controllo del territorio e alle carceri italiane, che sono sovraffollate, per controllare le strutture vuote albanesi. Tutto ciò è frutto della propaganda della premier, che spende oltre 10 milioni di euro per questa, mentre taglia sanità pubblica, scuola, servizi sociali e trasporto pubblico", aggiunge il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.