Massima allerta, Israele mobilita le forze per affrontare la vendetta dell’Iran - L'attacco israeliano alle installazioni militari iraniane avvenuto sabato scorso ha innescato una spirale di tensioni senza precedenti tra Iran e Israele, due nazioni storicamente in conflitto. Questo recente episodio ha sollevato preoccupazioni significative a livello internazionale, con molte nazioni che temono che la situazione possa degenerare in un conflitto aperto. Teheran ha risposto con minacce di una vendetta "brutale" e "inimmaginabile", promettendo di far pagare a Israele "le conseguenze" di questo atto di aggressione.Le reazioni iranianeInizialmente, le reazioni iraniane erano state più caute, ma il tono è rapidamente diventato più duro e deciso. I massimi vertici della Repubblica Islamica, dal leader supremo Ali Khamenei al comandante in capo dei Guardiani della Rivoluzione, hanno unanimemente condannato l'attacco israeliano. Ilfogliettone.it - Massima allerta, Israele mobilita le forze per affrontare la vendetta dell’Iran Leggi tutto su Ilfogliettone.it (Ilfogliettone.it - venerdì 1 novembre 2024)- L'attacco israeliano alle installazioni militari iraniane avvenuto sabato scorso ha innescato una spirale di tensioni senza precedenti tra Iran e, due nazioni storicamente in conflitto. Questo recente episodio ha sollevato preoccupazioni significative a livello internazionale, con molte nazioni che temono che la situazione possa degenerare in un conflitto aperto. Teheran ha risposto con minacce di una"brutale" e "inimmaginabile", promettendo di far pagare a"le conseguenze" di questo atto di aggressione.Le reazioni iranianeInizialmente, le reazioni iraniane erano state più caute, ma il tono è rapidamente diventato più duro e deciso. I massimi vertici della Repubblica Islamica, dal leader supremo Ali Khamenei al comandante in capo dei Guardiani della Rivoluzione, hanno unanimemente condannato l'attacco israeliano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Nuovo assalto israeliano al Libano; Netanyahu: " Con l'uccisione di Nasrallah abbiamo saldato i conti" - 33 persone uccise e di 195 feriti questo il bilancio degli attacchi israeliani di oggi in LIbano; IDF in: «Se l'accordo salta, Hezbollah attacca»;e Stati Uniti in, Cnn e Nyt: “L’Iran sta preparando un attacco”;- Hamas in guerra, le notizie di sabato 6 aprile; Guerra-Iran, Hezbollah: «Lanciate decine di missili su». Hamas smentisce la morte di Deif: «St; Approfondisci 🔍

Attacco Israele-Iran, cosa c'è dietro: oltre 100 jet, un viaggio di 2.000 km, 200 missili balistici e il «messaggio» inviato venerdì

(ilmessaggero.it)

Oltre 100 jet, tra cui F-35 di ultima generazione, e più di 200 missili balistici. L'attacco di Israele contro l'Iran era atteso da settimane ed è arrivato nella notte ...

In Libano Israele si comporta come a Gaza: avvisi di evacuazione sbagliati e inadeguati

(ilfattoquotidiano.it)

Tra il 1° e il 7 ottobre, dopo l’inizio dell’invasione da terra, l’esercito israeliano ha emesso avvisi di evacuazione per gli abitanti di 118 città e villaggi del Libano meridionale. Questi avvisi ...

Israele in allerta per un possibile attacco dall' Iran

(altoadige.it)

ROMA. Israele si trova in un "alto livello di prontezza" in vista di un possibile attacco dall'Iran. Lo scrive la Cnn citando una fonte militare israeliana, che tuttavia ha aggiunto che stanno "ancora ...

Libano, Israele prosegue le operazioni: massima allerta nelle basi italiane di Unifil

(agenzianova.com)

Proseguono i bombardamenti e le operazioni di terra delle Forze di difesa d’Israele (Idf) in tutto il Libano, mentre l’allerta nelle basi italiane della Forza di interposizione delle Nazioni Unite nel ...