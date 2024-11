Inter-news.it - Martinez, è la volta buona? Pazza idea per Inter-Venezia – CdS

L'ipotesi è nell'aria da tempo e potrebbe concretizzarsi già perdi domenica a San Siro. Ovvero il debutto da titolare di Josep, che secondo il Corriere dello Sport non è da escludere proprio per la prossima sfida– Arrivato in estate per una cifra di circa 15 milioni dopo una lunga trattativa con il Genoa, Josepè l'erede designato di Yann Sommer per la porta dell'. Il portiere spagnolo ha già avuto modo di scendere in campo con la maglia nerazzurra nelle prime amichevoli del precampionato, in concomitanza con l'assenza dello svizzero impegnato a EURO 2024 con la maglia della Svizzera, con la quale ha raggiunto i quarti di finale eliminando proprio l'Italia, ma soccombendo all'Inghilterra.