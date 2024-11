ManovraSbarra | Cisl non sarà in piazza

Cisl non parteciperà allo sciopero indetto da Cgil e Uil contro la manovra Lo dice il segretario generale, Sbarra, al Corsera."Ci sono cose da migliorare: pensioni minime, scuola e automotive in primis", afferma, ma "non è una manovra da sciopero. Ci sono molti elementi importanti che rispondono a precise rivendicazioni della Cisl". Secondo Sbarra, usare lo sciopero "in modo automatico, ideologico,compulsivo, porta a un suo indebolimento anche simbolico. Allontana le persone dal sindacato e conduce all'irrilevanza". Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Servizitelevideo.rai.it: 8.04 Lanon parteciperà allo sciopero indetto da Cgil e Uil contro la manovra Lo dice il segretario generale, Sbarra, al Corsera."Ci sono cose da migliorare: pensioni minime, scuola e automotive in primis", afferma, ma "non è una manovra da sciopero. Ci sono molti elementi importanti che rispondono a precise rivendicazioni della". Secondo Sbarra, usare lo sciopero "in modo automatico, ideologico,compulsivo, porta a un suo indebolimento anche simbolico. Allontana le persone dal sindacato e conduce all'irrilevanza".

