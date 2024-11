Ilfattoquotidiano.it - L’oscura sagoma di un lupo nero appare nei cieli la notte di Halloween: ecco cos’è

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: Una nebulosa oscura a forma diper ladi. L’immagine spettrale, composta da 283 milioni di pixel, è stata registrata dal Vlt Survey Telescope dell’Istituto Nazionale di Astrofisica del Cile. I contorni sono quelli di un minacciosointento a balzare su una preda. La nebulosa oscura o nebulosa molecolare è una grande nube scura in mezzo ad un letto di stelle contenente in gran maggioranza gas come idrogeno ed elio ed una piccolissima frazione di polvere responsabile dell’aspetto della nube. La formazione oscura è stata battezzata “Nebulosa delOscuro” ed è stata visibile dopo che il Vlt Survey Telescope ha scattato decine di immagini in momenti diversi. Per ogni immagine è stato usato un filtro dedicato a un diverso colore della luce visibile.