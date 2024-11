Puntomagazine.it - Ischia e Procida: Carabinieri setacciano le strade. Spunta una katana

Leggi tutto su Puntomagazine.it

(Puntomagazine.it - venerdì 1 novembre 2024)- Controlli a tappeto sulle isole diper iimpegnati nel monitoraggio dei flussi turistici e nei luoghi di movida. Ai militari hanno denunciato per detenzione a fini di spaccio un 20enne incensurato di Barano. Il ragazzo sta percorrendo via Duca degli Abruzzi quando, alla vista dei militari, tenta di cambiare strada. Ilo hanno fermato e perquisito trovandolo in possesso di due bustine con all’interno 6 grammi di marijuana e 26 grammi di hashish. Per lo stesso reato a finire nei guai un 18enne incensurato difermato a via Serbatoi. Perquisito è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish e di un bilancino elettronico di precisione. Controlli anche al codice della strada, utilizzato l’etilometro. Denunciata una donna 44enne fermata alla guida in evidente stato di ebrezza.