Io senza garage dal giorno dell’alluvione multata insieme a chi parcheggia in modo selvaggio per la partita dell’Atalanta

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Bergamonews.it: Come si può bilanciare la necessità di far rispettare le norme del codice della strada e il buonsenso? Sembra essere questa la domanda di fondo che si pone una nostra lettrice,lo scorso 26 ottobre nell’ambito dei controlli che la polizia locale di Bergamo ha messo in campo per contrastare il fenomeno dei parcheggi selvaggi nelle vie limitrofe allo stadio in occasione delle partite casalinghe. “Gentile redazione, scrivo per evidenziare un problema che come me ha colpito anche diversi residenti di via Goisis nella serata di sabato 26 ottobre. Quella sera era in programma ladi Serie A tra Atalanta e Hellas Verona, al Gewiss Stadium, e come spesso accade in queste occasioni le vie del quartiere di Monterosso si riempiono di auto che, terminati gli stalli ufficiali, cercano un posteggio di fortuna il più vicino possibile all’impianto sportivo.