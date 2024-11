Gaeta.it - Il Teatro Ariosto di Reggio Emilia accoglie Trajal Harrell e il suo spettacolo The Köln Concert

Leggi tutto su Gaeta.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Ildisi prepara a vivere una serata speciale il 2 novembre alle 20.30, con l’esibizione di, uno dei più importanti danzatori e coreografi della scena contemporanea. Questo evento è parte del Festival Aperto e rappresenta un’occasione unica per apprezzare una performance all’avanguardia, caratterizzata dalla fusione di danza e musica, che intende stimolare l’incontro tra culture e vite diverse.e il suo legame con The, Leone d’Argento alla Biennale Danza 2024, è noto per il suo approccio innovativo alla danza. In questosi esibisce come interprete e coreografo insieme ai danzatori del Zürich Dance Ensemble, comprendente artisti come New Kyd, Maria Ferreira Silva, Nasheeka Netter, Rob Fordeyn, Songhay Toldon e Ondrej Vidlar.