I funerali di Sara Centelleghe, la giovane vittima di un tragico omicidio a Costa Volpino - Facebook WhatsApp Twitter Nella chiesa parrocchiale di Corti di Costa Volpino, si svolgeranno domenica pomeriggio alle 15 i funerali di Sara Centelleghe. La sedicenne è stata tragicamente uccisa nella notte di venerdì scorso, un evento che ha scosso profondamente la comunità . La cerimonia rappresenta non solo l’ultimo saluto a una giovane vita spezzata, ma anche un momento di riflessione collettiva sul valore della vita e sull’importanza di combattere la violenza. La cerimonia funebre e il luogo di commemorazione L’amministrazione comunale di Costa Volpino ha scelto di rendere omaggio a Sara mettendo a disposizione l’auditorium delle scuole medie di via Nazionale, trasformato in camera ardente. Da venerdì e fino a domenica, i cittadini hanno la possibilità di porgere il loro saluto. Gaeta.it - I funerali di Sara Centelleghe, la giovane vittima di un tragico omicidio a Costa Volpino Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Nella chiesa parrocchiale di Corti di, si svolgeranno domenica pomeriggio alle 15 idi. La sedicenne è stata tragicamente uccisa nella notte di venerdì scorso, un evento che ha scosso profondamente la comunità . La cerimonia rappresenta non solo l’ultimo saluto a unavita spezzata, ma anche un momento di riflessione collettiva sul valore della vita e sull’importanza di combattere la violenza. La cerimonia funebre e il luogo di commemorazione L’amministrazione comunale diha scelto di rendere omaggio amettendo a disposizione l’auditorium delle scuole medie di via Nazionale, trasformato in camera ardente. Da venerdì e fino a domenica, i cittadini hanno la possibilità di porgere il loro saluto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Idi, lavittima di un tragico omicidio a Costa Volpino; Omicidio di, oggi la camera ardente in auditorium e domenica il funerale; Costa Volpino: Domenica idi. Intanto, camera ardente in auditorium;uccisa dal vicino di casa, i giudici di Bergamo: “Prima del carcere stia un mese in psichiat…; Due giorni di preghiera per, domenica ia Costa Volpino; Costa Volpino, la camera ardente dinell’auditorium comunale; Approfondisci 🔍

Omicidio di Sara Centelleghe, oggi la camera ardente in auditorium e domenica il funerale

(msn.com)

Costa Volpino, la cerimonia e alle 15 nella chiesa di Sant’Antonio Abate Corti. Domani una veglia per la giovanissima ammazzata a forbiciate da Jashandeep Badhan nelle sua casa ...

Costa Volpino, la camera ardente di Sara Centelleghe nell’auditorium comunale

(quibrescia.it)

L'amministrazione comunale ha messo a disposizione la struttura a seguito del vasto cordoglio per la morte della ragazza, uccisa a forbiciate nella sua casa lo scorso 26 ottobre. I funerali domenica 3 ...

Sara Centelleghe, girasoli alla camera ardente. La mamma: «Era il suo fiore preferito»

(informazione.it)

Jashandeep Badhan, il 19enne accusato di aver ucciso lo scorso sabato Sara Centelleghe a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, stava cercando della droga la notte… Leggi ...

Ricordo di Sara Centelleghe: una fiaccolata per la giovane vittima

(notizie.it)

una fiaccolata in memoria di Sara Centelleghe, una giovane di soli 19 anni, tragicamente uccisa nella sua abitazione. La comunità si riunirà per onorare la sua memoria e per esprimere solidarietà alla ...