Hockey: bastonata ad arbitro, oltre un anno di squalifica per giocatore Bressanone - A causa di una violenta bastonata sferrata nei confronti di un segnalinee con il bastone utilizzato per i match, un giocatore di Hockey dell’HC Falcons Brixen Bressanone è stato squalificato per un anno e un mese. Lo ha comunicato la Federghiaccio, che ha sanzionato in modo duro il giocatore Nicholas Pezzetta per quanto accaduto contro l’Appiano. Il giocatore, capitano peraltro, ha pattinato verso il linesman e lo ha colpito in modo volontario, con intenzione di ferirlo, colpendolo al polpaccio. Il linesman è caduto dolorante sulla pista ghiacciata. Leggi tutto su Sportface.it (Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- A causa di una violentasferrata nei confronti di un segnalinee con il bastone utilizzato per i match, undidell’HC Falcons Brixenè statoto per une un mese. Lo ha comunicato la Federghiaccio, che ha sanzionato in modo duro ilNicholas Pezzetta per quanto accaduto contro l’Appiano. Il, capitano peraltro, ha pattinato verso il linesman e lo ha colpito in modo volontario, con intenzione di ferirlo, colpendolo al polpaccio. Il linesman è caduto dolorante sulla pista ghiacciata.

Nicholas Pezzetta, capitano dell'Hc Bressanone, ha colpito il guardalinee al polpaccio rischiando anche la radiazione ...

