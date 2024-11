Feedpress.me - Gli italiani hanno paura delle catastrofi naturali. Ma solo il 28% ha una polizza assicurativa

(Feedpress.me - venerdì 1 novembre 2024)- Calamità e, assieme a malattie e infortuni, spaventano un numero sempre maggiore diche si sentono impreparati a gestire i rischi. Ma nemmeno lali spinge a sottoscrivere polizze assicurative per proteggersi dai danni, visto cheil 28% ne ha acquistata una, mentre il 40% non ha intenzione di pagare per assicurarsi contro i danni di alluvioni e altri disastri