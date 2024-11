Halloween a Massa di Somma, un comune in provincia di Napoli, ha preso una piega inaspettata a pochi giorni dall’evento. Inizialmente programmato con ticket di accesso online, il festeggiamento è stato spostato senza chiarire il motivo. Le autorità locali, nonostante la situazione confusa, sono intervenute. Quella che si sarebbe dovuta trasformare in una serata festosa si è conclusa con un intervento dei carabinieri, portando alla sospensione dell’evento e a denunciati. La misteriosa variazione dell’evento A pochi giorni dall’attesa nottata di Halloween, gli organizzatori dell’evento hanno sorpreso tutti con un post sui social che annunciava il rinvio dell’evento. Il messaggio, con un tono irriverente, ha sollevato varie speculazioni su possibili motivi. Gaeta.it - Festa di Halloween a Massa di Somma: i carabinieri bloccano un evento non autorizzato Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter La serata didi, un comune in provincia di Napoli, ha preso una piega inaspettata a pochi giorni dall’. Inizialmente programmato con ticket di accesso online, il festeggiamento è stato spostato senza chiarire il motivo. Le autorità locali, nonostante la situazione confusa, sono intervenute. Quella che si sarebbe dovuta trasformare in una serata festosa si è conclusa con un intervento dei, portando alla sospensione dell’e a denunciati. La misteriosa variazione dell’A pochi giorni dall’attesa nottata di, gli organizzatori dell’hanno sorpreso tutti con un post sui social che annunciava il rinvio dell’. Il messaggio, con un tono irriverente, ha sollevato varie speculazioni su possibili motivi.

