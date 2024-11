Lanazione.it - "Cimiteri trascurati e pochi fondi"

Leggi tutto su Lanazione.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Con la ricorrenza dedicata alla Commemorazione dei defunti, la lista civica Agliana in Comune porta l’attenzione sui. "Ancora una volta – dicono dalla lista civica –, ci duole constatare come idi Agliana siano statie lasciati all’incuria. Nel recente consiglio comunale, alle precise richieste di chiarimenti sulla situazione dei, presentate dalla consigliera di Agliana in comune Silvia Pieri (in foto), sono state fornite dall’amministrazione risposte che ci hanno solo parzialmente soddisfatto. Nell’interrogazione della consigliera Pieri – spiegano da Agliana in Comune – sono state evidenziate molte criticità: mancato funzionamento di alcuni lampioni nel vialetto centrale del cimitero Il Giardino, nonché un intero quadro con lampade votive non funzionanti.