Lettera43.it - Chi era Massimiliano Galletti, il soccorritore volontario italiano morto al fronte in Ucraina

(Lettera43.it - venerdì 1 novembre 2024)- Èa Kyiv il 59enne: si trovava incomecon il ruolo diparamedico per offrire assistenza sia alla popolazione civile che alle truppe. È deceduto seguito delle gravi lesioni riportate a seguito dell’esplosione di una granata in una zona interessata dalla guerra e fuori dalla capitale. Gravemente ferito, era stato immediatamente trasferito in ospedale ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano..La vedova: «Se è vero che è stato un mese ricoverato in coma, perché non ci è stato comunicato nulla?»era di San Benedetto del Tronto (Ascoli). Dipendente comunale, era partito per l’con il suo cane: non per combattere, ma da, come aveva già fatto in passato – essendo addestratore cinofilo – dopo terremoti o alluvioni in Italia.