Calciomercato Real Madrid, una squadra pronta a comprare Vinicius Junior. Le novità - Calciomercato Real Madrid, l’Al Hilal vuole a tutti i costi prendere il fuoriclasse Vinicius Junior. Ecco la mossa dei blancos Secondo quanto riportato Fichajes, in Saudi Pro League, più precisamente l’Al Hilal, vorrebbe ad oggi portare alla propria corte il fuoriclasse del Real Madrid Vinicius Junior: nella quale sarebbe pronta una vera offerta di Calciomercato Calcionews24.com - Calciomercato Real Madrid, una squadra pronta a comprare Vinicius Junior. Le novità Leggi tutto su Calcionews24.com (Calcionews24.com - venerdì 1 novembre 2024), l’Al Hilal vuole a tutti i costi prendere il fuoriclasse. Ecco la mossa dei blancos Secondo quanto riportato Fichajes, in Saudi Pro League, più precisamente l’Al Hilal, vorrebbe ad oggi portare alla propria corte il fuoriclasse del: nella quale sarebbeuna vera offerta di

(calcionews24.com)

Real Madrid, il programma in vista del Milan: voglia di rivalsa dopo il Clasico e il Pallone d'Oro

(msn.com)

La prossima partita del Milan in Champions League sarà contro i campioni in carica, il Real Madrid di Carlo Ancelotti: appuntamento al Santiago Bernabeu per martedì.

Calciomercato Real Madrid, pronto un colpo per la difesa. Ancelotti approva l’acquisto

(calcionews24.com)

Calciomercato Real Madrid. Pronto il grande colpo in difesa da parte della squadra di Carlo Ancelotti. La situazione attuale Il calciomercato Real Madrid è pronto a mettere le basi su quella che sarà ...

Calciomercato Inter: annuncio dalla Spagna, colpo dal Real Madrid

(calciomercatoweb.it)

Crescono le ambizioni dell'Inter che anche sul mercato vogliono essere protagonisti. Arrivano nuovi aggiornamenti in merito al prossimo colpo ...