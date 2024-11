Giuliano Terme "ha bollato la realizzazione della Base dei carabinieri al Cisam ed è il terzo comune dell’area pisana a esprimersi in tal senso, dopo Vecchiano, il cui sindaco è anche presidente della Provincia, e Calci, il cui sindaco Massimiliano Ghimenti ha sottoscritto la petizione ambientalista". Lo rendono noto le associazioni ambientaliste che hanno promosso la sottoscrizione per fermare il progetto. "I Comuni dell’area pisana, a parte Pisa - aggiungono gli ambientalisti - sono dunque contrari alla realizzazione della mega-Base nel Parco, e due di essi, Vecchiano e San Giuliano, fanno parte degli enti che costituiscono la Comunità del Parco". Lanazione.it - Base militare Cisam. San Giuliano boccia Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: "Incompatibile con le esigenze di tutela" legate al parco. Così il consiglio comunale di SanTerme "ha bollato la realizzazione delladei carabinieri aled è il terzo comune dell’area pisana a esprimersi in tal senso, dopo Vecchiano, il cui sindaco è anche presidente della Provincia, e Calci, il cui sindaco Massimiliano Ghimenti ha sottoscritto la petizione ambientalista". Lo rendono noto le associazioni ambientaliste che hanno promosso la sottoscrizione per fermare il progetto. "I Comuni dell’area pisana, a parte Pisa - aggiungono gli ambientalisti - sono dunque contrari alla realizzazione della mega-nel Parco, e due di essi, Vecchiano e San, fanno parte degli enti che costituiscono la Comunità del Parco".

Il consiglio comunale di San Giuliano Terme si oppone alla base dei carabinieri nel Parco del Cisam, insieme ad altri comuni dell'area pisana. Associazioni ambientaliste raccolgono oltre 3mila firme c ...

Il primo cittadino dal 2008 al 2018 ha firmato l’appello online delle quattordici associazioni ambientaliste che dicono No alla base dei Carabinieri nel Parco di San ... Cisam e "Col Moschin" che ...

Lo afferma in una nota l’assessora regionale Alessandra Nardini, riferendosi all’ipotesi di costruire una parte della base nell’area Cisam, a San Piero a Grado (Pisa) e la restante parte a Pontedera ...

